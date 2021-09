Ascolti TV | Sabato 25 settembre 2021 Serata agguerrita | Tú sí Que Vales 23 9% | l’Arena di Amadeus 21 9%

(Di domenica 26 settembre 2021) Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Alessio Sakara Nelladi ieri,25, su Rai1 Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80, in onda dalle 21.27 alle 23.56, ha conquistato 3.873.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Canale 5 Tú sí Que, in onda dalle 21.31 alle 24.38, ha raccolto davanti al video 3.806.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 The Rookie è stato seguito da 988.000 spettatori (4.9%) e Bull da 897.000 (4.5%). Su Italia 1 Space Jam ha intrattenuto 710.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 815.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Agente 007 – Dalla Russia con Amore totalizza un a.m. di 585.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 265.000 spettatori con uno share ...

tv di25 settembre 2021 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " The Walk " contro " Tu si que vales ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,25 settembre ...tv 25 settembre: Amadeus esordisce con Arena '60, '70, '80 contro Tu sì que vales Ieri sera,25 settembre , Amadeus ha esordito con un suo nuovo programma, un vero e proprio evento ...