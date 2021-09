Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 25 settembre 2021 (Di domenica 26 settembre 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 25 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. UPDATE: i dati oggi subiranno un ritardo. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki ’60-’70-’80 ha totalizzato spettatori (share %); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto spettatori (share %). Su Italia1 il film Space Jam ha ottenuto spettatori (%); su Rai2 l’episodio di The Rookie ha intrattenuto spettatori (%), poi quello di Bull (%); su Rai3 il programma Indovina chi viene a cena ha portato a casa spettatori (%); su Rete4 il film Agente 007 – Dalla Russia con Amore ha portato a casa spettatori (%); su La7 la serie ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 26 settembre 2021)tv: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. UPDATE: ioggi subiranno un ritardo.tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Arena Suzuki ’60-’70-’80 ha totalizzato spettatori (share %); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto spettatori (share %). Su Italia1 il film Space Jam ha ottenuto spettatori (%); su Rai2 l’episodio di The Rookie ha intrattenuto spettatori (%), poi quello di Bull (%); su Rai3 il programma Indovina chi viene a cena ha portato a casa spettatori (%); su Rete4 il film Agente 007 – Dalla Russia con Amore ha portato a casa spettatori (%); su La7 la serie ...

