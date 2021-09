Ascolti Tv 25 settembre | Tu si que vales cala | Amadeus nell’Arena batte per spettatori De Filippi Maria vince in sovrapposizione e per share

Leggi su tvzoom

(Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la Seat, suona anche la Suzuki su Rai1 Niente pallavolo mondiale destabilizzante, sabato 25, in prima serata, ma con in griglia una bellissima Genoa-Verona su Sky e Dazn, dopo che al pomeriggio i match di Milan (con lo Spezia) e Inter (in casa con l’Atalanta) erano andati in onda in streaming senza blocchi e interruzioni delle emissioni (oramai questa è una notizia). Rai1 ha trasmesso lo show nostalgico Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80, consul palco con tanti amici e cantanti e Canale5 ha riproposto Tu si que, che si è presentato con la solita squadra rodatissima. Il family film di Italia 1 (Space Jam), la pellicola cult di Rete 4 (Agente 007 Dalla Russia con amore) e la miniserie di La7 (Downtown Abbey) hanno completato l’offerta commerciale. Mentre, lato Viale Mazzini, Rai2 si è ancorata ai telefilm, con Rai3 ...