Arrivederci estate, gli ultimi bikini delle vip (Di domenica 26 settembre 2021) L’estate è ufficialmente archiviata, ma le vip ne hanno approfittato fino all’ultimo secondo. Prima di tirare fuori dall’armadio sciarpe e giubbotti, eccole sui social per un ultimo scatto in bikini. Da Marina La Rosa in barca a vela a Cristina D’Avena e Aida Yespica, fino a Wanda Nara a bordo piscina, c’è da perdere la testa. Wilma Facchinetti è in Puglia per un matrimonio e ne approfitta per prendere un po’ di sole. In bikini a fiori sulla sdraio è la musa perfetta di suo marito Francesco Facchinetti che la riprende in tutto il suo splendore. Maria Monsè si lascia accarezzare dal vento mentre sfoggia il fisico asciutto e il lato B tonico valorizzato dal bikini leopardato. Rachele Risaliti si è concessa una vacanza settembrina a Castiglione della Pescaia e ne ha approfittato per scatti sensuali in due pezzi in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 settembre 2021) L’è ufficialmente archiviata, ma le vip ne hanno approfittato fino all’ultimo secondo. Prima di tirare fuori dall’armadio sciarpe e giubbotti, eccole sui social per un ultimo scatto in. Da Marina La Rosa in barca a vela a Cristina D’Avena e Aida Yespica, fino a Wanda Nara a bordo piscina, c’è da perdere la testa. Wilma Facchinetti è in Puglia per un matrimonio e ne approfitta per prendere un po’ di sole. Ina fiori sulla sdraio è la musa perfetta di suo marito Francesco Facchinetti che la riprende in tutto il suo splendore. Maria Monsè si lascia accarezzare dal vento mentre sfoggia il fisico asciutto e il lato B tonico valorizzato dalleopardato. Rachele Risaliti si è concessa una vacanza settembrina a Castiglione della Pescaia e ne ha approfittato per scatti sensuali in due pezzi in ...

