Aria di derby: Sarri e Mourinho alla conquista della Capitale! (Di domenica 26 settembre 2021) Il derby di Roma quest’anno vedrà, l’uno di fronte all’altro, due delle personalità più affascinanti del panorama calcistico europeo: Maurizio Sarri e Josè Mourinho. Il loro approdo nella Capitale ha segnato l’intenzione, da parte di Lazio e Roma, di alzare ulteriormente l’asticella puntando alle posizioni in classifica più ambite. Questione di strategie ben mirate: fra tutte la ricerca di appeal che ha, indubbiamente, incrementato le possibilità di acquistare di giocatori di un certo blasone. La ricerca di identità per raggiungere costanza di rendimento, traducibile in risultati, risponde al secondo fine a cui sono chiamati i due tecnici. La Lazio arriva alla stracittadina con 8 punti, a secco di vittorie negli ultimi tre turni, e con spazzi di buon calcio alternati a prestazioni sotto le aspettative. La Roma, con ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) Ildi Roma quest’anno vedrà, l’uno di fronte all’altro, due delle personalità più affascinanti del panorama calcistico europeo: Maurizioe Josè. Il loro approdo nella Capitale ha segnato l’intenzione, da parte di Lazio e Roma, di alzare ulteriormente l’asticella puntando alle posizioni in classifica più ambite. Questione di strategie ben mirate: fra tutte la ricerca di appeal che ha, indubbiamente, incrementato le possibilità di acquistare di giocatori di un certo blasone. La ricerca di identità per raggiungere costanza di rendimento, traducibile in risultati, risponde al secondo fine a cui sono chiamati i due tecnici. La Lazio arrivastracittadina con 8 punti, a secco di vittorie negli ultimi tre turni, e con spazzi di buon calcio alternati a prestazioni sotto le aspettative. La Roma, con ...

