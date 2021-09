Aretha Franklin | la bambina prodigio diventata la regina del soul

Leggi su dilei

(Di domenica 26 settembre 2021) Non si può parlare di musica e non pensare a lei, alla donna dalla voce inconfondibile che ha incantato il mondo intero. Unadal cuore grande che coltivando il suo talento è riuscita a guadagnarsi la corona didel. E quella nessuno potrà strappargliela via. Successi come Respect, I Say a Little Prayer e I Never Loved a Man risuonano in radio, oggi come allora, diventando le perfette colonne sonore della nostra vita. Mentre lei, a distanza di anni dalla sua scomparsa, resta sempre lì, in quel posto speciale nel cuore e nella memoria di tutti. 52 gli album pubblicati, 21 i grammi award vinti,è stata la prima donna a entrare a far parte della Rock and Roll Hall of Fame. Una cantante inimitabile che ha emozionato il mondo intero, che ha saputo ...