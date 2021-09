Arcane: la serie di League of Legends ha una data (Di domenica 26 settembre 2021) Ottobre è il mese più importante dell’anno per Riot Games, il mese dei campionati mondiali di League of Legends. Prima di concentrarsi sull’evento e-sport più famoso del mondo, l’azienda ha però deciso di fare un graditissimo regalo a tutti i suoi fan rivelando la data di uscita della seria animata Arcane, ambientata proprio dell’universo di casa Riot. L’annuncio L’annuncio è arrivato ieri, durante Tudum, l’evento streaming tenuto da Netflix. Durante la trasmissione è stato infatti presentato il nuovo trailer della serie Arcane, la cui data di uscita è fissata per il 7 novembre 2021. Questa non è una data a caso, si tratta infatti del giorno successivo alla finale del mondiale di League of Legends. Riot Games ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Ottobre è il mese più importante dell’anno per Riot Games, il mese dei campionati mondiali diof. Prima di concentrarsi sull’evento e-sport più famoso del mondo, l’azienda ha però deciso di fare un graditissimo regalo a tutti i suoi fan rivelando ladi uscita della seria animata, ambientata proprio dell’universo di casa Riot. L’annuncio L’annuncio è arrivato ieri, durante Tudum, l’evento streaming tenuto da Netflix. Durante la trasmissione è stato infatti presentato il nuovo trailer della, la cuidi uscita è fissata per il 7 novembre 2021. Questa non è unaa caso, si tratta infatti del giorno successivo alla finale del mondiale diof. Riot Games ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? ARCANE (2021) Trailer ITA della Serie League of Legends Guarda FILM COMPLETI IN ITALIANO GRATIS ??????… - HawkeyeItalia : RT @HawkeyeItalia: ?? a quanto pare la nostra #KateBishop non si ferma, infatti è stato annunciato che #HaileeSteinfeld darà la voce a VI in… - zazoomblog : ARCANE: PRIMO TRAILER DELLA SERIE ANIMATA IN ARRIVO A NOVEMBRE - PowerWave83 : RT @PierreSBK71: News: #RIOTGAMES E #NETFLIX PUBBLICANO IL PRIMO TRAILER DELLA SERIE ANIMATA #ARCANE - GKN_Syd : Non so se sono le ore passate su LoL a parlare, ma questo #Arcane mi ispira. -