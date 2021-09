Arabia Saudita, per Saipem intesa con Saudi Aramco: possibile costituzione di una newco (Di domenica 26 settembre 2021) Saipem ha firmato con Saudi Aramco un protocollo d’intesa volto ad esplorare la possibilità di costituire in Arabia Saudita una nuova entità per l’esecuzione di attività di ingegneria e costruzione nel settore industriale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma d’Investimento Industriale Nama’at di Saudi Aramco, incentrato sulla capacità di costruzione in quattro settori chiave: sostenibilità, tecnologia, materiali industriali e avanzati. L’accordo prevede la potenziale creazione in partnership con aziende locali di un “Campione Nazionale EPC” in grado di svolgere nel Regno l’intera gamma di attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) massimizzando l’impiego delle risorse locali. Saipem ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021)ha firmato conun protocollo d’volto ad esplorare la possibilità di costituire inuna nuova entità per l’esecuzione di attività di ingegneria e costruzione nel settore industriale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma d’Investimento Industriale Nama’at di, incentrato sulla capacità di costruzione in quattro settori chiave: sostenibilità, tecnologia, materiali industriali e avanzati. L’accordo prevede la potenziale creazione in partnership con aziende locali di un “Campione Nazionale EPC” in grado di svolgere nel Regno l’intera gamma di attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) massimizzando l’impiego delle risorse locali....

Advertising

Ritamontegrappa : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? PERCHÉ L’ITALIA QUANDO C’È DA VESSARE I CITTADINI VUOLE ESSERE LA 1^ DELLA CLASSE? ?? Il green pass per TUTT… - EdyMaida : RT @EugenioCardi: Ecco quel che fanno le bombe al fosforo vendute dagli USA all'Arabia Saudita e poi lanciate dal Paese del 'nuovo Rinascim… - lauramjj58 : Prima si prendeva ad esempio la Germania … “lo dice la Merkel”… ora invece fa più comodo prendere ad esempio l’Arab… - papel61 : RT @La_manina__: @doomboy Niente, non dice niente, perché col 2% va a pascolare gli orici in Arabia Saudita. - Dinoignone : @ItaliaViva @TeresaBellanova @matteorenzi Dall'Arabia Saudita è tutto. L'e gne gne di oggi. -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita Expo 2020 Dubai, Padiglione Italia pronto a stupire All'entrata del parco e vicino ai padiglioni degli Emirati, di India, Germania, Arabia Saudita, Giappone e Stati Uniti, tra le piattaforme "Opportunità" e "Sostenibilità", su una superficie di 3.500 ...

L'aumento del prezzo dell'energia viene da lontano. Gas soprattutto ... tenendo comunque presente la scoperta di un enorme giacimento in Arabia saudita. Rendersi conto che la Russia è, e sarà comunque a breve, il principale fornitore di petrolio e gas del continente ...

Iran, progressi significativi in colloqui con Arabia Saudita ANSA Nuova Europa Arabia Saudita, per Saipem intesa con Saudi Aramco: possibile costituzione di una newco Saipem ha firmato con Saudi Aramco un protocollo d’intesa volto ad esplorare la possibilità di costituire in Arabia Saudita una nuova entità per l’esecuzione di attività di ingegneria e costruzione ne ...

Portogallo, Eder sbarca in Arabia Saudita: riparte dall’Al-Raed L’attaccante che decise Euro 2016 regalando il titolo continentale al Portogallo, si allontana dall’Europa e lo fa con i sauditi dell’Al-Raed. Eder, dopo una carriera tuttal ...

All'entrata del parco e vicino ai padiglioni degli Emirati, di India, Germania,, Giappone e Stati Uniti, tra le piattaforme "Opportunità" e "Sostenibilità", su una superficie di 3.500 ...... tenendo comunque presente la scoperta di un enorme giacimento in. Rendersi conto che la Russia è, e sarà comunque a breve, il principale fornitore di petrolio e gas del continente ...Saipem ha firmato con Saudi Aramco un protocollo d’intesa volto ad esplorare la possibilità di costituire in Arabia Saudita una nuova entità per l’esecuzione di attività di ingegneria e costruzione ne ...L’attaccante che decise Euro 2016 regalando il titolo continentale al Portogallo, si allontana dall’Europa e lo fa con i sauditi dell’Al-Raed. Eder, dopo una carriera tuttal ...