Appello di Chiara Boni: “Facciamo qualcosa per le donne afghane”. La stilista festeggia 50 anni di carriera (Di domenica 26 settembre 2021) “C’è un silenzio assordante sulla questione delle donne afghane. Ci si deve organizzare. Non basta mettere un burqa in passerella». Parole di Chiara Boni che stasera festeggia 50 ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 26 settembre 2021) “C’è un silenzio assordante sulla questione delle. Ci si deve organizzare. Non basta mettere un burqa in passerella». Parole diche stasera50 ... sul sito.

Advertising

ceruso_vincenzo : Una cosa mi è chiara della sentenza di appello sulla cosiddetta Trattativa: sono contento che lo Stato non abbia ce… - YolBlog : SALVIAMO LA MUSICA LIVE – appello per sollecitare una presa di posizione chiara e risolutiva per il rilancio del se… - simonet1974 : RT @Salvo_Palazzolo: Altro che presunta Trattativa e bufala mediatico-giudiziaria, la conferma della condanna di Antonino Cina’, l’uomo del… - zazoomblog : Appello di Chiara Boni: “Facciamo qualcosa per le donne afghane”. La stilista festeggia 50 anni di carriera -… - Piergiulio58 : Appello di Chiara Boni: “Facciamo qualcosa per le donne afghane”. La stilista festeggia 50 anni di carriera. -