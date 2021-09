Appello del Papa sui migranti: "Non chiudere le porte alla loro speranza" (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - "Non chiudiamo le porte alla loro speranza". Così Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il Pontefice ha ricordato il tema di quest'anno della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato "Verso un noi sempre più grande". "E' necessario camminare insieme - ha detto - senza pregiudizi, senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile: migranti, rifugiati, sfollati, vittime della tratta e abbandonati. Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo che non escluda nessuno". Francesco ha ringraziato per "l'impegno generoso" tutti coloro che si adoperano per i migranti e i rifugiati: "Mi unisco a quanti, nelle varie parti del mondo, stanno celebrando questa ... Leggi su agi (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - "Non chiudiamo le". CosìFrancesco dopo la recita dell'Angelus, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il Pontefice ha ricordato il tema di quest'anno della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato "Verso un noi sempre più grande". "E' necessario camminare insieme - ha detto - senza pregiudizi, senza paure, ponendosi accanto a chi è più vulnerabile:, rifugiati, sfollati, vittime della tratta e abbandonati. Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo che non escluda nessuno". Francesco ha ringraziato per "l'impegno generoso" tutti coche si adoperano per ie i rifugiati: "Mi unisco a quanti, nelle varie parti del mondo, stanno celebrando questa ...

