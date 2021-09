Anticipazioni Una vita | Puntate Spagnole | Il Segreto di Soledad!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 26 settembre 2021)Una: Marcos, che si è trasferito definitivamente ad Acacias, decide di assumere Soledad come sua domestica. La donna però nasconde vari segreti e si dimostra molto crudele… Ad Una, sta per arrivare un nuovo personaggio che causerà non pochi problemi ad Acacias. Si tratta della terribile Soledad, assunta come domestica da Marcos. Quest’ultima è molto diversa da come sembra, e si dimostra una donna priva di scrupoli di qualsiasi genere. Ecco che cosa sta per succedere.Una: Soledad nasconde qualcosa! Una volta stabilito definitivamente ad Acacias, Marcos decide di trovare casa ed assumere, naturalmente, una domestica. Liberto riesce a trovare una casa in cui ...