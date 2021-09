Angelus: c’è un atteggiamento pericoloso che è la radice di tanti mali (Di domenica 26 settembre 2021) Papa Francesco medita sulla radicalità del Vangelo: c’è sempre qualcosa di noi a cui dobbiamo rinunciare per far posto a Dio per non cadere in errori. Nella vita cristiana e, in generale, occorre sempre fare attenzione alle trappole delle divisioni, che rientrano sempre nei piani del demonio. Lo ha ribadito papa Francesco, durante l’Angelus odierno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 settembre 2021) Papa Francesco medita sulla radicalità del Vangelo: c’è sempre qualcosa di noi a cui dobbiamo rinunciare per far posto a Dio per non cadere in errori. Nella vita cristiana e, in generale, occorre sempre fare attenzione alle trappole delle divisioni, che rientrano sempre nei piani del demonio. Lo ha ribadito papa Francesco, durante l’odierno. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

