Angela Merkel lascia dopo 16 anni | passione per l' Italia ma poca spinta all' Europa

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - mara_carfagna : Oggi finisce l'era di Angela #Merkel: una donna che ha segnato la storia d'Europa negli anni delle grandi crisi. Ab… - CalabriaTw : Angela Dorothea Merkel. Hai fatto la storia. Unica e irripetibile. #Merkel - il_Tinto : Secondo gli exit poll, la situazione varia da un too cose to call ad un piccolo vantaggio dell'SPD… -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Merkel

... Scholz è sempre avanti MONDO Foto VIDEO, ultimo comizio IL LIBROha cambiato il volto della Germania BERLINO Crolla la Cdu diMONDO Alluvione Germania,: 'Immagini ...Di duesi potrebbe parlare. Ma la Ur -- per parafrasare l'Ur - faust di Goethe - è quella che sopra ogni altra cosa ha pensato e ha agito in nome della supremazia incontrastata della ...Alle 18 si sono chiuse le urne: attesa per il risultato che deciderà chi sudderà ad Angela Merkel Roma, 26 settembre 2021 - C'è attesa per il risultato del voto in Germania, le elezioni che indicheran ...Urne in chiusura alle 18.15 e grande attesa per gli exit poll che daranno una prima indicazione del risultato del voto tedesco per il rinnovo del ...