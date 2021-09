Angela Merkel lascia dopo 16 anni | come valutate il suo regno ?

Advertising

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - monferratodocg : RT @janavel7: Se Angela, che là ha finito il suo lavoro, potesse venire in Italia a fare il Presidente della Repubblica o il Presidente del… - danielesparisci : RT @pfvalentino: L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza e il suo limite -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Merkel

, la forza tranquilla di una leader che ha cambiato il volto della Germania IL RUOLO DA STATISTA Ecco, non è facile fare un santino della cancelliera - che comunque resterà come un ...9.02 Germania al voto per il dopo -Aperti dalle 8 i seggi in Germania, con chiusura alle 18, per eleggere il successore di. Chiamati al voto circa 60,4 milioni di cittadini. Dei 47 partiti in corsa pochi hanno la possibilità di superare la soglia di sbarramento del 5% per entrare al Bundestag. Tre quelli che ...Un "costruttore di ponti", miglior candidato per la stabilità. È con queste parole che Angela Merkel, alla vigilia delle elezioni in cui la Germania sceglierà ...Tedeschi chiamati scegliere il futuro del Paese. Per la prima volta dopo sedici anni non ci sarà Angela Merkel, che lascia il ruolo di cancelliera come una leader consacrata a livello globale.