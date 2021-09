Andrea, chi è il compagno di Elenoire Casalegno (Di domenica 26 settembre 2021) Andrea ha 44 anni è un broker finanziario e compagno di Elenoire Casalegno. I due stanno insieme dal 2019, e neanche il Coronavirus è riuscito a minare la loro relazione, vissuta per parecchio tempo a distanza: i due infatti risiedono rispettivamente a Roma e Milano. Riguardo la loro relazione finora non si sa molto, se non che la conduttrice è molto serena e sembra finalmente aver trovato il vero amore a fianco dell’uomo. Andrea infatti sostiene Elenoire, si fa carico della relazione e ascolta la compagna nei problemi di tutti i giorni e nei momenti in cui lo sconforto è maggiore. Sembra finalmente essere un porto sicuro alla fine di una tempesta. Celebri infatti le relazioni della Casalegno con Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini e infine DJ Ringo, da cui ha avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021)ha 44 anni è un broker finanziario edi. I due stanno insieme dal 2019, e neanche il Coronavirus è riuscito a minare la loro relazione, vissuta per parecchio tempo a distanza: i due infatti risiedono rispettivamente a Roma e Milano. Riguardo la loro relazione finora non si sa molto, se non che la conduttrice è molto serena e sembra finalmente aver trovato il vero amore a fianco dell’uomo.infatti sostiene, si fa carico della relazione e ascolta la compagna nei problemi di tutti i giorni e nei momenti in cui lo sconforto è maggiore. Sembra finalmente essere un porto sicuro alla fine di una tempesta. Celebri infatti le relazioni dellacon Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini e infine DJ Ringo, da cui ha avuto ...

