“Amici” | nella nuova puntata si forma la classe e c’è già la prima sospensione

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 26 settembre 2021) Oggi, 26 settembre, è andata in onda la secondadellaedizione didi Maria De Filippi. Ladella scuola del talent show si sta ancorando. Gli aspiranti allievi hanno dovuto lavorare sodo questa settimana con i loro professori per confermare in questaancora una volta la loro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.