Amici 21, puntata del 26/09/21: assegnati nuovi banchi, Alessandra Celentano sospende la maglia di Mirko Masia che scoppia in lacrime (Di domenica 26 settembre 2021) É da poco terminata la seconda puntata della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi e continua la formazione della classe. La padrona di casa ha dato il via salutando i professori di canto e ballo: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli. Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Anche in questa puntata sono stati presenti alcuni allievi della scorsa edizione: ad esibirsi per primo è stato Sangiovanni che ha presentato il suo nuovo singolo Raggi Gamma, presente anche Giulia Stabile ed i cantanti Aka7even e Deddy. Il primo punto è stata la consegna della maglia sospesa tra i due latinisti Nunzio e Mattia; la scelta non è stata fatta da Raimondo Todaro, bensì da una commissione esterna a causa della conoscenza pregressa tra Nunzio e Raimondo.

