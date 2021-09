Amici 21, nuovi casting e nuove sfide per gli allievi: dentro o fuori? (Di domenica 26 settembre 2021) NEW ENTRY NELLA CLASSE DI Amici 21. QUALCUNO INVECE VA VIA Su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Amici 21; tanti ospiti della scorsa edizione e nuovi allievi prendono il banco di quest’anno. LEGGI ANCHE Amici 21, comunicazione speciale per gli allievi in sospeso: cosa succede? Ad aprire la puntata è stata l’esibizione di Sangiovanni, vincitore della categoria canto della scorsa edizione. L’artista ha presentato il suo ultimo brano “Raggi gamma”. Ad esibirsi davanti a lui è Kandy, a cui Rudy Zerbi ha tolto la base. A far ripartire la musica è Anna Pettinelli. Dopo di lui, canta un altro artista, ossia Luke Widow, che però nessuno dei tre coach prende con sé. Ad entrare è Kandy nella squadra di Anna Pettinelli. MATTIA E NUNZIO: TODARO CHI SCEGLIE? Nella scuola viene ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021) NEW ENTRY NELLA CLASSE DI21. QUALCUNO INVECE VA VIA Su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di21; tanti ospiti della scorsa edizione eprendono il banco di quest’anno. LEGGI ANCHE21, comunicazione speciale per gliin sospeso: cosa succede? Ad aprire la puntata è stata l’esibizione di Sangiovanni, vincitore della categoria canto della scorsa edizione. L’artista ha presentato il suo ultimo brano “Raggi gamma”. Ad esibirsi davanti a lui è Kandy, a cui Rudy Zerbi ha tolto la base. A far ripartire la musica è Anna Pettinelli. Dopo di lui, canta un altro artista, ossia Luke Widow, che però nessuno dei tre coach prende con sé. Ad entrare è Kandy nella squadra di Anna Pettinelli. MATTIA E NUNZIO: TODARO CHI SCEGLIE? Nella scuola viene ...

