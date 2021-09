Amadeus e Giovanna confessano: lo facciamo raramente (Di domenica 26 settembre 2021) Vediamo meglio insieme come mai la bellissima coppia formata da Amadeus e Giovanna hanno fatto una particolare confessione. Amadeus e Giovanna sono sposati da moltissimi anniLa loro coppia è una di quelle molto solide del mondo dello spettacolo e lavorano anche insieme, stiamo parlando di loro, Amadeus e Giovanna Civitillo. Sono una delle pochissime coppie che ha anche un account social in comune, dove quasi sempre, come lei stessa ha confessato pubblica imagini Giovanna. LEGGI ANCHE —> Belen: Nuova avventura oltre a Tu Si Que Vales, tutti i dettagli In questo momento Amadeus è super impegnato con il programma giornaliero in onda la sera, ovvero I soliti Ignoti. Amadeus e Giovanna: in un raro ... Leggi su formatonews (Di domenica 26 settembre 2021) Vediamo meglio insieme come mai la bellissima coppia formata dahanno fatto una particolare confessione.sono sposati da moltissimi anniLa loro coppia è una di quelle molto solide del mondo dello spettacolo e lavorano anche insieme, stiamo parlando di loro,Civitillo. Sono una delle pochissime coppie che ha anche un account social in comune, dove quasi sempre, come lei stessa ha confessato pubblica imagini. LEGGI ANCHE —> Belen: Nuova avventura oltre a Tu Si Que Vales, tutti i dettagli In questo momentoè super impegnato con il programma giornaliero in onda la sera, ovvero I soliti Ignoti.: in un raro ...

Advertising

jasim69415910 : RT @Ibra_official: Ti devo salvare anche prossimo anno ??? @giovanna_e_amadeus @SanremoRai - fiorellinas : Hahahahaha Amadeus si stetti luntanu ri Samantha Fox ?????????????? .Si scantava ri vastunati ri Giovanna ?????????? .Uomo avvi… - fiorellinas : Amadeus occhio a come guardi #SamantaFox, ca Giovanna ti timpulia. Garantito ???????????? Stessa cosa per gli altri pisc… - DonnaGlamour : Amadeus e la moglie Giovanna: felicità è tenersi ancora per mano - jasim69415910 : RT @Ibra_official: Ti devo salvare anche prossimo anno ??? @giovanna_e_amadeus @SanremoRai -