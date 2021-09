Allerta meteo a Roma e nel Lazio 26 settembre 2021: in arrivo temporali, ecco fino a quando (Di domenica 26 settembre 2021) L’estate l’abbiamo ormai “salutata” e con l’arrivo dell’autunno ci aspettano temperature in calo e piogge. E’ questo il caso di oggi per la Regione Lazio, dove la Protezione Civile ha diramato un’Allerta meteo gialla, con temporali previsti dal pomeriggio e per le successive 24 ore. Allerta meteo a Roma e nel Lazio 26 settembre 2021: ecco fino a quando Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo gialla perché si prevedono nel Lazio dal pomeriggio di oggi e per le successive 24 ore “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie su settori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) L’estate l’abbiamo ormai “salutata” e con l’dell’autunno ci aspettano temperature in calo e piogge. E’ questo il caso di oggi per la Regione, dove la Protezione Civile ha diramato un’gialla, conprevisti dal pomeriggio e per le successive 24 ore.e nel26Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’gialla perché si prevedono neldal pomeriggio di oggi e per le successive 24 ore “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie su settori ...

