Allegri raggiunge le 400 panchine in Serie A: l’omaggio della Juventus su Twitter (Di domenica 26 settembre 2021) Traguardo veramente encomiabile quello raggiunto oggi contro la Sampdoria da Massimiliano Allegri. 400 panchine in Serie A per il tecnico toscano che insieme a Spalletti, Mazzarri e Gasperini è l’allenatore ancora in attività con più presenze nel nostro campionato. Non poteva che festeggiare questo bell’obiettivo con una vittoria in casa davanti al suo pubblico. Seconda vittoria consecutiva per la sua Juventus che adesso spera di trovare più continuità. Massimiliano Allegri ha cominciato la sua raccolta di presenze in Serie A partendo dal Cagliari nell’ormai lontano 2008. Dopo tante partite in panchina con Milan, ma soprattutto Juventus. A Torino Acciughina ha raccolto ben 278 delle 400 presenze, 7 delle quali in questa sua nuova avventura con la Vecchia Signora. ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 26 settembre 2021) Traguardo veramente encomiabile quello raggiunto oggi contro la Sampdoria da Massimiliano. 400inA per il tecnico toscano che insieme a Spalletti, Mazzarri e Gasperini è l’allenatore ancora in attività con più presenze nel nostro campionato. Non poteva che festeggiare questo bell’obiettivo con una vittoria in casa davanti al suo pubblico. Seconda vittoria consecutiva per la suache adesso spera di trovare più continuità. Massimilianoha cominciato la sua raccolta di presenze inA partendo dal Cagliari nell’ormai lontano 2008. Dopo tante partite in panchina con Milan, ma soprattutto. A Torino Acciughina ha raccolto ben 278 delle 400 presenze, 7 delle quali in questa sua nuova avventura con la Vecchia Signora. ...

