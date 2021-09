Alessandro Siani, conoscete la misteriosa moglie? | Spunta la rara foto (Di domenica 26 settembre 2021) Alessandro Siani è uno dei comici e attori partenopei più spassosi e talentuosi delle ultime generazioni. Personalmente è molto riservato e, infatti, della sua vita privata si conosce poco. Ma nulla è perduto poiché si sa chi è la sua misteriosa consorte. Eccola! Alessandro Siani-AltranotiziaAlessandro Siani è un attore molto conosciuto per le sue interpretazioni divertenti che hanno, anche, un risvolto tenero. Si possono citare film come Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Mister Felicità e Ti lascio perché ti Amo Troppo, il primo film in cui è apparso. Della sua vita privata si sa poco perché tiene molto alla sua privacy, le poche informazioni che si conoscono riguardano il fatto che è sposato e ha figli. A tal proposito, vi sono alcuni indizi che ... Leggi su altranotizia (Di domenica 26 settembre 2021)è uno dei comici e attori partenopei più spassosi e talentuosi delle ultime generazioni. Personalmente è molto riservato e, infatti, della sua vita privata si conosce poco. Ma nulla è perduto poiché si sa chi è la suaconsorte. Eccola!-Altranotiziaè un attore molto conosciuto per le sue interpretazioni divertenti che hanno, anche, un risvolto tenero. Si possono citare film come Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Mister Felicità e Ti lascio perché ti Amo Troppo, il primo film in cui è apparso. Della sua vita privata si sa poco perché tiene molto alla sua privacy, le poche informazioni che si conoscono riguardano il fatto che è sposato e ha figli. A tal proposito, vi sono alcuni indizi che ...

