Albano Carrisi dopo i fischi a Verona: "Senza Vittorio Sgarbi non sarei stato fischiato…" (Di domenica 26 settembre 2021) Al Bano non dimentica l'accoglienza ricevuta all'Arena di Verona dove, in occasione di una manifestazione per ricordare e onorare il grandissimo maestro Franco Battiato, salito sul palco insieme a Vittorio Sgarbi, è stato fischiato e cacciato in malo modo. Quelle scene sono ancora impresse nella sua memoria e bruciano e lui ha rilasciato un'intervista al Corriera della sera dove ha detto cose ne pensa di ciò che è accaduto. Albano Carrisi dopo i fischi sul palco dell'Arena di Verona racconta cosa è accaduto Albano ha raccontato così: "Non era previsto che fossi lì, sono andato per amicizia di Vittorio Sgarbi: ero con lui a una serata ad Abano Terme quando mi ha ...

