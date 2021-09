Al Bano fischiato al concerto per Battiato | ' Senza Sgarbi forse non sarebbe successo'

Advertising

infoitcultura : Al Bano fischiato all’Arena di Verona: “Una vergogna da dimenticare”, lo sfogo - infoitcultura : Al Bano: perché è stato fischiato all’Arena di Verona - infoitcultura : Al Bano fischiato (insieme a Vittorio Sgarbi) al concerto in onore di Franco Battiato: imbarazzo e le reazioni (vid… - AnnalisaAntas : RT @Marco_dreams: Al Bano fischiato insieme a Sgarbi martedì scorso all'Arena di Verona, durante la serata dedicata a Franco Battiato. F… - restoalsud : #battiato #sgarbi #albano #verona Al Bano fischiato al concerto per ricordare Battiato: 'Vi dico cos'è successo' (V… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano fischiato

Poi Alha spiegato la genesi della sua presenza alla serata in onore di Franco Battiato: 'Non era previsto che fossi lì. Ero con lui a una serata ad Abano Terme quando mi ha detto di seguirlo, ...Alnon dimentica l'accoglienza ricevuta all'Arena di Verona dove, in occasione di una ... salito sul palco insieme a Vittorio Sgarbi, è statoe cacciato in malo modo. Quelle scene sono ...L'ingresso di Al Bano Carrisi sul palco dell'Arena di Verona lo scorso martedì è stato accolto con dei fischi che il cantante proprio non si aspettava. L'occasione ...Al Bano e Vittorio Sgarbi Verona: "Il pubblico non si è comportato bene", lo sfogo del cantante Negli ultimi giorni Al Bano è stato letteralmente travolto ...