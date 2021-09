Afghanistan, quattro persone uccise e appese ad una gru nella piazza di Herat: “Verranno puniti così” (Di domenica 26 settembre 2021) Il nuovo Afganistan talebano mostra la sua faccia più violenta: dopo i proclami e le rassicurazioni dei portavoci di governo, stanno facendo il giro del mondo alcune immagini shockanti di uomini uccisi e esposti in pubblica piazza. È stato appeso loro un cartello al collo, un messaggio che mostra quanto alla lettera venga applicata la Sharia. Herat, cadaveri appesi ad una gru: orrore nel nuovo Afghanistan talebano Sono decine le foto e i video che arrivano da Herat tramite i social e mostrano, senza ombra di dubbio, che l’ultimo orrore che arriva dall’Afghanistan è decisamente reale, concreto e sconcertante. quattro persone, presunti rapitori, sarebbero state uccise e i loro corpi appesi ad una gru in una pubblica piazza di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 26 settembre 2021) Il nuovo Afganistan talebano mostra la sua faccia più violenta: dopo i proclami e le rassicurazioni dei portavoci di governo, stanno facendo il giro del mondo alcune immagini shockanti di uomini uccisi e esposti in pubblica. È stato appeso loro un cartello al collo, un messaggio che mostra quanto alla lettera venga applicata la Sharia., cadaveri appesi ad una gru: orrore nel nuovotalebano Sono decine le foto e i video che arrivano datramite i social e mostrano, senza ombra di dubbio, che l’ultimo orrore che arriva dall’è decisamente reale, concreto e sconcertante., presunti rapitori, sarebbero statee i loro corpi appesi ad una gru in una pubblicadi ...

