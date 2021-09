Afghanistan: portavoce talebani, 'presto governo sarà riconosciuto da alcuni paesi' (Di domenica 26 settembre 2021) Kabul, 26 set. (Adnkronos) - "alcuni paesi presto riconosceranno il governo". A sostenerlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa afgana Khaama Press è il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid sottolineando che i talibani "erano in contatto con un certo numero di paesi" e che l'attuale governo appunto "sarebbe stato presto riconosciuto da loro". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Kabul, 26 set. (Adnkronos) - "riconosceranno il". A sostenerlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa afgana Khaama Press è ildei, Zabihullah Mujahid sottolineando che i talibani "erano in contatto con un certo numero di" e che l'attualeappunto "sarebbe statoda loro".

Advertising

_Nico_Piro_ : #22settembre #Afghanistan i talebani - il cui governo non è stato riconosciuto a livello internazionale- chiedono d… - TV7Benevento : Afghanistan: portavoce talebani, 'presto governo sarà riconosciuto da alcuni paesi'... - Soffotcka : In Afghanistan torneranno alla pena di morte e alla pratica del taglio degli arti. Un portavoce dei talebani* ha de… - globalistIT : - viralvideovlogs : RT @vaticannews_it: #23settembre Bagnasco: un nuovo umanesimo per l'#Europa, la riscoperta delle radici cristiane non disgiunta dall'accogl… -