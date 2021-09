Afghanistan | nuova direttiva dei talebani | vietato taglio delle barbe

Advertising

I talebani hanno vietato ai barbieri in diverse province dell'di tagliare o spuntare le barbe dei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e avvertendo che i trasgressori saranno puniti. Lo riporta la Bbc, ...In altri termini la prefigurazione di unaCostituzione materiale . Il messaggio dell'... E il caotico ritiro dall', considerato non più teatro strategico ormai daI talebani hanno vietato ai barbieri in diverse province dell'Afghanistan di tagliare o spuntare le barbe dei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e avv ...La pandemia ha determinato nuove povertà: esigenza di un’economia che focalizzi l’attenzione sul concetto di inclusione. Festival Francescano ...