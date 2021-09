Afghanistan, Luigi Di Maio: "Impossibile riconoscere il governo dei talebani" (Di domenica 26 settembre 2021) “Nulla è semplice, ma il riconoscimento di questo governo dei talebani è Impossibile, perché ci sono 17 terroristi tra i ministri, ma possiamo lavorarci perché in quel Paese ci sono le organizzazioni umanitari e le ong”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni di Mezz’ora in più su Rai3. Di Maio ha anche annunciato che nelle prossime settimane sarà individuata una data per il G20. “Ci sono le condizioni”, ha dichiarato. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) “Nulla è semplice, ma il riconoscimento di questodei, perché ci sono 17 terroristi tra i ministri, ma possiamo lavorarci perché in quel Paese ci sono le organizzazioni umanitari e le ong”. Così il ministro degli Esteri,Di, ai microfoni di Mezz’ora in più su Rai3. Diha anche annunciato che nelle prossime settimane sarà individuata una data per il G20. “Ci sono le condizioni”, ha dichiarato.

Afghanistan, Luigi Di Maio: "Impossibile riconoscere il governo dei talebani" L'HuffPost Di Maio, il G20 sull'Afghanistan nelle prossime settimane (ANSA) - ROMA, 26 SET - Il G20 straordinario sull'Afghanistan si terrà "nelle prossime settimane ... convocare il vertice dei leader che presiederà Draghi". Lo ha annunciato Luigi Di Maio a Mezz'ora ...

