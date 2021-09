Afghanistan, Di Maio: "Impossibile riconoscere governo dei talebani" (Di domenica 26 settembre 2021) Il riconoscimento del governo dei talebani in Afghanistan da parte dell'Italia 'è Impossibile'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: 'Nulla è semplice, ma nell'esecutivo talebano ci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 settembre 2021) Il riconoscimento deldeiinda parte dell'Italia 'è'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di: 'Nulla è semplice, ma nell'esecutivo talebano ci ...

