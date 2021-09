Addio a Marcello Diomedi e al suo record: l'unico a giocare e segnare un gol dalla serie A alla Terza categoria (Di domenica 26 settembre 2021) JESI - Il mondo dello sport piange Marcello Diomedi, ex giocatore professionista di calcio, che si è spento nella notte tra venerdì e ieri a 78 anni. Militante nella Fiorentina e nel Bari, negli anni ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 settembre 2021) JESI - Il mondo dello sport piange, ex giocatore professionista di calcio, che si è spento nella notte tra venerdì e ieri a 78 anni. Militante nella Fiorentina e nel Bari, negli anni ...

