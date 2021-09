Aborto legale, referendum San Marino: vince il sì (Di domenica 26 settembre 2021) vince il sì al referendum sulla legalizzazione dell’Aborto a San Marino. Secondo la tv locale Rtv, con 35 seggi scrutinati su un totale di 37, i sì arrivano al 77.31%, contro il 22,69% che si è espresso contro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021)il sì alsulla legalizzazione dell’a San. Secondo la tv locale Rtv, con 35 seggi scrutinati su un totale di 37, i sì arrivano al 77.31%, contro il 22,69% che si è espresso contro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

