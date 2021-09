A 24 anni dal terremoto di Umbria e Marche: l’omaggio dei vigili del fuoco – Il video (Di domenica 26 settembre 2021) Era il 26 settembre del 1997. La terra tra l’Umbria e le Marche aveva già iniziato a tremare dalla primavera precedente. Prima una serie di scosse a Massa Martana, in provincia di Perugia. Poi un gran numero di piccoli eventi sismici registrati nell’area dell’Appennino umbro-marchigiano. Infine, dal 4 settembre in avanti, la crisi tellurica divenne una presenza costanze nelle vite degli abitanti di Foligno e Serravalle di Chienti. Nelle prime ore del 26 settembre, le scosse iniziarono ad acquisire intensità. Fino alle 11.40. Epicentro annifo. Profondità 9,8 km. Magnitudo 6.0 e IX grado della scala Mercalli. In totale, furono 11 le vittime causate dallo sciame sismico, 100 i feriti e oltre 80mila case danneggiate. September 26, 2021 Ai costi in termini di vite umane, si aggiunsero danni ingenti al patrimonio ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Era il 26 settembre del 1997. La terra tra l’e leaveva già iniziato a tremare dalla primavera precedente. Prima una serie di scosse a Massa Martana, in provincia di Perugia. Poi un gran numero di piccoli eventi sismici registrati nell’area dell’Appennino umbro-marchigiano. Infine, dal 4 settembre in avanti, la crisi tellurica divenne una presenza costanze nelle vite degli abitanti di Foligno e Serravalle di Chienti. Nelle prime ore del 26 settembre, le scosse iniziarono ad acquisire intensità. Fino alle 11.40. Epicentrofo. Profondità 9,8 km. Magnitudo 6.0 e IX grado della scala Mercalli. In totale, furono 11 le vittime causate dallo sciame sismico, 100 i feriti e oltre 80mila case danneggiate. September 26, 2021 Ai costi in termini di vite umane, si aggiunsero dingenti al patrimonio ...

Advertising

RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - virginiaraggi : Dopo 12 anni riapriamo i Giardini del belvedere della Rupe Tarpea in Campidoglio. Erano chiusi dal 2009. Ora i roma… - Inter : ?? | BUONA NOTTE Quella di stasera è la vittoria numero 1500 per l'Inter in @SerieA, a 91 anni, 11 mesi e 15 giorni… - enzo_medoli : @Pontifex_it ANCHE PERCHE A GESÙ, SERVE LE NOSTRE OPERE NON I GIUDIZIA LUI, CHE È VENUTO 2000 ANNI FA', IN MEZZO A… - giudicialex : La gente non è fuori da questo particolare PS per Covid, ma primariamente per 10 anni di tagli pesanti alla sanità… -