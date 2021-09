56 nuovi casi positivi rilevati domenica 26 settembre in FVG (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.841 tamponi molecolari sono stati rilevati 54 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,9%. Sono inoltre 5877 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,03 %). Nella giornata odierna non si registrano decessi; restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti scendono a 40. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.508, i clinicamente guariti 73, mentre quelli in isolamento calano a 1.046. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ... Leggi su udine20 (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.841 tamponi molecolari sono stati54contagi con una percentuale dità del 1,9%. Sono inoltre 5877 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati(0,03 %). Nella giornata odierna non si registrano decessi; restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti scendono a 40. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.508, i clinicamente guariti 73, mentre quelli in isolamento calano a 1.046. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ...

