30 milioni di airbag mal funzionanti in tutto il mondo | negli anni 25 vittime per questa causa

(Di domenica 26 settembre 2021) Grande paura inil. Sono stati riscontrati numerosi casi dinoned un difetto di fabbrica è stato riscontrato in ben oltre 30diinstallati sui modelli di circa 20 case automobilistiche. A destare timore sono glidell’azienda automobilista giapponese Takata che già nel 2017 aveva dovuto dichiarare bancarotta a seguito didi richiami e oggi rischia nuovamente grosso. Al vaglio le componenti dell’azienda Takata L’azienda giapponese Takata produce diverse componenti automobilistiche, tra cui anche glie possiede le sue aziende in quattro continenti differenti. In Europa, la sede legale è in Germania e proprio secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, il ...

... l'Ente federale americano per la sicurezza stradale, a indagare sudi dispositivi di gonfiaggio dell'lato guida e lato passeggero anteriore costruiti da Takata che " nella norma " ...Vedi anche Ultima moda Mercedes: abiti con! Toyota, richiamo per 3,4di auto perdifettosi: quelli per le ginocchia salvano...la testa! Nitrato di ammonio, il gas che ha ...Airbag, uno strumento che ha rivoluzionato la sicurezza. Come sono nati e cosa ha portato alla loro introduzione Nel mondo dell’automotive la sicurezza riveste un ruolo fondamentale. Nel corso degli a ...Complici i soliti giornali anche autorevoli e siti di notizie che rilanciano titoli acchiappaclick, si sta parlando molto in queste ore del richiamo di alcuni airbag per automobili. QuiFinanza ha ...