“3 morti e almeno 50 feriti” Deraglia treno ad alta velocità Le autorità | “Un terribile tragedia”

(Di domenica 26 settembre 2021) Siamo nel Montana (Usa), precisamente nei pressi della città di Joplin. Qui undella linea adche viaggiava tra Chicago e Seattle èto mentre percorreva la sua tratta. Lo rende noto la società Amtrak. Secondo la società ci sarebberotre vittime e diversicinquanta. Notizie che arrivano da oltreoceano rendono noto che a bordo dell’Empire Builder c’erano 160 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Subito sono scattate le operazioni di soccorso e di evacuazione. Nessun dettaglio è stato ancora diffuso sulle cause dell’incidente. Secondo quanto ha riferito la compagnia Amtrak, cinque vagoni sonoti verso le 16 ora locale (le 22 in Italia) vicino a Joplin, quasi 200 miglia a nord di ...

quattro palestinesi sonoin vari scontri con armi da fuoco contro soldati israeliani in Cisgiordania, nel corso di quella che ...tree diversi feriti sono il bilancio del deragliamento di un treno della linea ad alta velocit tra Chicago e Seattle. Cinque carrozze sono uscite dai binari mentre il convoglio ...