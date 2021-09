26 settembre 1957, debutta a Broadway ” West Side Story ” (Di domenica 26 settembre 2021) West Side Story debuttò a Broadway il 26 settembre 1957 e rimase in scena al famoso Winter Garden Theatre per più di 700 repliche fino al 1959. Robert E. Griffith e Harold Prince realizzarono l’allestimento della prima. Fu diretto da Jerome Robbins e Irene Sharaff. Il cast originale comprendeva: Larry Kert, nel ruolo di Tony, Carol Lawrence, in Maria, Chita Rivera, David Winters (Baby John), Marilyn Cooper (Rosalia). E ancora Michael Callan (Riff), Jaime Sánchez (Chino), Tony Mordente (A-Rab), Grover Dale (Snowboy), Tommy Abbott (Gee-Tar) e Reri Grist (Consuelo, voce da fuori scena). Il musical ebbe un successo incredibile, vinse due Tony Award. Anche il direttore d’orchestra fu candidato per la sua direzione musicale. Mentre la Lawrence vinse il Theatre World Award per la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021)debuttò ail 26e rimase in scena al famoso Winter Garden Theatre per più di 700 repliche fino al 1959. Robert E. Griffith e Harold Prince realizzarono l’allestimento della prima. Fu diretto da Jerome Robbins e Irene Sharaff. Il cast originale comprendeva: Larry Kert, nel ruolo di Tony, Carol Lawrence, in Maria, Chita Rivera, David Winters (Baby John), Marilyn Cooper (Rosalia). E ancora Michael Callan (Riff), Jaime Sánchez (Chino), Tony Mordente (A-Rab), Grover Dale (Snowboy), Tommy Abbott (Gee-Tar) e Reri Grist (Consuelo, voce da fuori scena). Il musical ebbe un successo incredibile, vinse due Tony Award. Anche il direttore d’orchestra fu candidato per la sua direzione musicale. Mentre la Lawrence vinse il Theatre World Award per la sua ...

Advertising

ventu1959 : RT @trescogli: #piccolestorie Little Rock Nine 4 settembre 1957: primo giorno di scuola a Little Rock, capitale dell’Arkansas, a sud degl… - ChiaraAbrescia : RT @trescogli: #piccolestorie Little Rock Nine 4 settembre 1957: primo giorno di scuola a Little Rock, capitale dell’Arkansas, a sud degl… - News24Italy : #'Venezia 1957-1963 | Terre 1967-1981. Fotografie di Gustavo Millozzi', mostra a Palazzo Zuckermann - VmungiR : RT @trescogli: #piccolestorie Little Rock Nine 4 settembre 1957: primo giorno di scuola a Little Rock, capitale dell’Arkansas, a sud degl… - sara80elmi : RT @trescogli: #piccolestorie Little Rock Nine 4 settembre 1957: primo giorno di scuola a Little Rock, capitale dell’Arkansas, a sud degl… -