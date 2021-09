Zverev-Isner in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Alexander Zverev affronta John Isner nella seconda giornata della Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il tedesco parte ovviamente favorito contro il gigante americano, il quale dovrà fare la partita perfetta per tenere testa al giocatore della squadra blu. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, sabato 25 settembre 2021, come secondo incontro dalle ore 19:00 italiane (dopo Tsitsipas-Kyrgios). La diretta televisiva dell’evento sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Alexanderaffronta Johnnella seconda giornata dellaCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il tedesco parte ovviamente favorito contro il gigante americano, il quale dovrà fare la partita perfetta per tenere testa al giocatore della squadra blu. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, sabato 25 settembre, come secondo incontro dalle ore 19:00 italiane (dopo Tsitsipas-Kyrgios). Latelevisiva dell’evento sarà trasmessa ined in esclusiva su Eurosport 1 (210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+. In alternativa, ...

Advertising

efacilissimo : RT @WeAreTennisITA: ???? 3 - ?? 1 @MattBerrettini vince un gran match contro Aliassime per 6-7 7-5 10-8 ?????? Ruud batte Opelka, Rublev batte… - Louis__Tommy91 : RT @WeAreTennisITA: ???? 3 - ?? 1 @MattBerrettini vince un gran match contro Aliassime per 6-7 7-5 10-8 ?????? Ruud batte Opelka, Rublev batte… - WeAreTennisITA : ???? 3 - ?? 1 @MattBerrettini vince un gran match contro Aliassime per 6-7 7-5 10-8 ?????? Ruud batte Opelka, Rublev ba… - infoitsport : Laver Cup, Europa-Mondo 3-1: primo punto Mondo, Berrettini-Zverev sconfitti in doppio da Isner-Shapovalov - Tomas1374 : Vedo che l'Europa è avanti 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Zverev Isner Berrettini batte Auger - Aliassime, Europa sul 3 - 1 Berrettini è poi tornato in campo per il doppio in coppia con Alexander Zverev , ma questa volta a vincere è stato il Team World con John Isner e Denis Shapovalov che si sono imposti per 4 - 6, 7 - 6(...

Laver cup 2021, Berrettini vince all'esordio: Europa avanti 3 - 1 Dopo il singolere Berrettini ha giocato il doppio in coppia con Alexander Zverev, ma questa volta a vincere è stato il Team World con John Isner e Denis Shapovalov 4 - 6, 7 - 6, 10 - 1.

Zverev-Isner in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 Sportface.it Laver Cup, il programma di sabato 25 settembre: è il turno di Kyrgios, Medvedev e Tsitsipas A seguire si sfideranno Sascha Zverev e John Isner: hanno giocato l’uno contro l’altro nelle ultime due edizioni del torneo. Nel 2019 vinse Isner al terzo, mentre nel 2018 la vittoria andò a Zverev.

Zverev-Isner in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 Alexander Zverev affronta John Isner nella seconda giornata della Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il tedesco pa ...

Berrettini è poi tornato in campo per il doppio in coppia con Alexander, ma questa volta a vincere è stato il Team World con Johne Denis Shapovalov che si sono imposti per 4 - 6, 7 - 6(...Dopo il singolere Berrettini ha giocato il doppio in coppia con Alexander, ma questa volta a vincere è stato il Team World con Johne Denis Shapovalov 4 - 6, 7 - 6, 10 - 1.A seguire si sfideranno Sascha Zverev e John Isner: hanno giocato l’uno contro l’altro nelle ultime due edizioni del torneo. Nel 2019 vinse Isner al terzo, mentre nel 2018 la vittoria andò a Zverev.Alexander Zverev affronta John Isner nella seconda giornata della Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il tedesco pa ...