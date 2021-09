WhatsApp, che regalo per gli utenti: la nuova funzione è strabiliante (Di sabato 25 settembre 2021) Una nuova strabiliante funzione è in arrivo su WhatsApp. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sull’applicazione di messaggistica istantanea. WhatsApp è in continua evoluzione ed all’interno dell’applicazione è in arrivo una nuovissima funzione. Infatti il colosso vuole aumentare la protezione degli utenti e così ha deciso di implementare uno strumento contro i messaggi sgraditi. Fino L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Unaè in arrivo su. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sull’applicazione di messaggistica istantanea.è in continua evoluzione ed all’interno dell’applicazione è in arrivo una nuovissima. Infatti il colosso vuole aumentare la protezione deglie così ha deciso di implementare uno strumento contro i messaggi sgraditi. Fino L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

soyanna72 : RT @AStramezzi: Non solo non riesco a leggere regolarmente i messaggi in privato su Twitter ma ho notato da un po’ di tempo che dopo poco,… - TheAmandorla : Pensate essere @PClaire92 e trovarsi un sabato mattina un fiume di nome Amanda che esonda di paranoie su WhatsApp. - TandiRi : Mia mamma mi ha appena detto che lei su whatsapp come saluto “IO MANDO BUONGIORNO BRIOCHE CAFFÈ E BASTA” - orimor69 : RT @AStramezzi: Non solo non riesco a leggere regolarmente i messaggi in privato su Twitter ma ho notato da un po’ di tempo che dopo poco,… - CalsolaroMirco : @BDoltri @AlexNemaz @faberskj AAA cercasi hacker che entri in uno dei due telefoni e recuperi la chat whatsapp... I… -