Volley, Mondiali U21 2021: tris Italia, Repubblica Ceca sconfitta 3-0

L'Italia batte 3-0 (25-16, 25-15, 25-20) la Repubblica Ceca nel match valido per la Pool A dei Mondiali Under 21 2021 di Volley maschile. Gli Azzurrini controllano il gioco fin dall'inizio, senza permettere agli avversari di riavvicinarsi pericolosamente. Da segnalare l'ingresso in campo di Alessandro Michieletto, schierato da coach Angelino Frigoni nel secondo set per riprendere il ritmo partita. La squadra Italiana conquista la terza vittoria in altrettanti match e chiude quindi a punteggio pieno la prima fase della rassegna iridata di categoria.

