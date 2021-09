“Voci dall’età di mezzo” | alla scoperta del libro di Chiara Pepe

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 settembre 2021) Nell’età di, nell’arco di quei mille anni erroneamente passatiStoria come “secoli bui” ma in realtà fecondi di scoperte e innovazioni, sono ambientate le vicende di otto donne – appartenenti al passato storico e letterario – così diverse tra loro eppure accomunate dall’indole ribelle e dal desiderio di emancipazione. Ottoche tra rabbia, risentimento e consapevolezza, raccontano la propria storia, scevre del filtro della paura e del buonsenso ma impregnate di quelle verità, inconfessate o inconfessabili, che ora sono libere di consegnare nelle mani dei loro interlocutori accuratamente scelti, gli unici realmente capaci di comprenderne l’essenza. «Conoscete la libertà, donne? Prendetevela! È vostra!E se non ce l’avete, procuratevela.Rubatela, anche. Osservate, fuggite. Slegatevi!» SCHEDAGenere: ...