Vitoria de Guimaraes-Benfica | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 25 settembre 2021) Ildecercherà di portare avanti lo slancio della vittoria infrasettimanale del Taca de Portugal quando oggi, sabato 25 settembre, ospiterà ilall’Estadio Dom Afonso Henriques. Gli ospiti entrano in partita come l’unica squadra che non ha ancora perso punti nella Primeira Liga in questa stagione e cercheranno di mantenere il colosso in movimento. Il calcio di inizio dideè previsto alle 19. Prepartitade: a che punto sono le due squadre?deIldenon è riuscito a tornare a vincere in campionato sabato scorso quando ha perso un vantaggio di due gol ...