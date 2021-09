VIDEO Spezia-Milan 1-2, gol Serie A: highlights e sintesi. Decisivo Diaz nel finale (Di sabato 25 settembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sesta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell’unico match delle ore 15.00 il Milan ha vinto per 1-2 in casa dello Spezia. Vantaggio ospite con Maldini al 48?, pari di Verde all’80’, Decisivo Diaz all’86’. highlights Spezia-Milan 1-2 TUTTI I GOL Spezia 1-2 AC Milan ALL GOALS to never miss any goal, Follow @IFAST66 pic.twitter.com/FMWvBe1tXd — Follow @IFAST66 (@ifast222) September 25, 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sesta giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: nell’unico match delle ore 15.00 ilha vinto per 1-2 in casa dello. Vantaggio ospite con Maldini al 48?, pari di Verde all’80’,all’86’.1-2 TUTTI I GOL1-2 ACALL GOALS to never miss any goal, Follow @IFAST66 pic.twitter.com/FMWvBe1tXd — Follow @IFAST66 (@ifast222) September 25, 2021 Foto: LaPresse

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : ??? Listen to the best bits of the Coach's presser ahead of #SpeziaMilan ??? I momenti salienti della conferenza sta… - forumJuventus : VIDEO Le due facce della Juve: Chiesa si fa in quattro e recupera il pallone che porterà al pareggio, Rabiot passeg… - 1889milan : RT @F_MilanOvunque: #Maldini-#Diaz da sogno: il baby Milan ritorna in vetta! I rossoneri vincono 2-1 in casa dello Spezia ???? #SempreMilan… - FdLCSMBRn : RT @F_MilanOvunque: #Maldini-#Diaz da sogno: il baby Milan ritorna in vetta! I rossoneri vincono 2-1 in casa dello Spezia ???? #SempreMilan… -