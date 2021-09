VIDEO | SENTITE SPALLETTI, da brividi sui tifosi del NAPOLI! (Di sabato 25 settembre 2021) Così #SPALLETTI in conferenza stampa: "Quanto mi sto divertendo? Questo l'avevamo già detto: ad essere noi si sta bene, ve lo assicuro anche da parte dei calciatori. Ci sentiamo avvolti dall'affetto della città e dei tifosi, e poi abbiamo la consapevolezza che ci sono dei momenti diversi della stagione in cui si fa meglio e peggio. Viviamo tutto con equilibrio, ma noi non vogliamo nasconderci da nulla. Quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di sette persone, abbiamo tutti le stesse quote. La stagione è fatta di momenti, bisogna essere pronti a tutto". #sscnapoli #napoli #spazionapoli ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) Così #in conferenza stampa: "Quanto mi sto divertendo? Questo l'avevamo già detto: ad essere noi si sta bene, ve lo assicuro anche da parte dei calciatori. Ci sentiamo avvolti dall'affetto della città e dei, e poi abbiamo la consapevolezza che ci sono dei momenti diversi della stagione in cui si fa meglio e peggio. Viviamo tutto con equilibrio, ma noi non vogliamo nasconderci da nulla. Quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di sette persone, abbiamo tutti le stesse quote. La stagione è fatta di momenti, bisogna essere pronti a tutto". #sscnapoli #napoli #spazionapoli ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

GrandeFratello : Jessica, Clarissa e Lulù hanno vissuto in prima persona le brutture della discriminazione. Portano dentro fin da ba… - NicolaPorro : 'Il Calderone è morto', ci avevano detto. E' davvero così? Sentite l'esperto...?? (VIDEO) - JUNGKV1989 : vabbe sentite sto per impazzire - BonomiSan : Sentite sto Co.. one - __alessiia____ : mi sentite urlare? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO SENTITE Gf Vip, Tommaso Eletti è il primo eliminato: Miriana, Nicola, Andrea e Gianmaria i nominati. La diretta ... dopo aver 'ripreso' il babbo chiedendo che lo stesso chieda scusa a le donne che si sono sentite ... Ore 21.54 Dopo un video che mostra le lamentele delle principesse Selassiè sempre per il ...

Guenda Goria difende il padre Amedeo al GF Vip - Video Mediaset ...alcune si sono sentite ferite nella loro sensibilità. Ma allo stesso tempo condanna chi ha usato invece parole fortissime come 'molestie' o Violenza' perchè 'le parole hanno un peso!'. Ecco Il Video ...

Sentite il motore di questa Pagani Huayra R, davvero impressionante (VIDEO) – Social News Motorionline Motorionline ... dopo aver 'ripreso' il babbo chiedendo che lo stesso chieda scusa a le donne che si sono... Ore 21.54 Dopo unche mostra le lamentele delle principesse Selassiè sempre per il ......alcune si sonoferite nella loro sensibilità. Ma allo stesso tempo condanna chi ha usato invece parole fortissime come 'molestie' o Violenza' perchè 'le parole hanno un peso!'. Ecco Il...