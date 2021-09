VIDEO Inter-Atalanta 2-2, gol Serie A: highlights e sintesi. Decisivo Dzeko nella ripresa (Di sabato 25 settembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sesta giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell’unico match delle ore 18.00 l’Atalanta ha vinto per 2-3 in casa dell’Inter. Vantaggio casalingo con Martinez al 5?, pari di Malinovsky alla mezz’ora, vantaggio ospite di Toloi al 38?. Pari nella ripresa al 71? di Dzeko. highlights Inter-Atalanta 2-2 GOL MARTINEZ Inter Milan 1-0 Atalanta GOAL! Lautaro to never miss any goal, Follow @IFAST66 pic.twitter.com/xGVqo3wrIu — Follow @IFAST66 (@ifast222) September 25, 2021 GOL MALINOVSKY #InterAtalanta Inter Milan 1-1 Atalanta GOAL! Malinowskyi to never miss any goal, Follow ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la sesta giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: nell’unico match delle ore 18.00 l’ha vinto per 2-3 in casa dell’. Vantaggio casalingo con Martinez al 5?, pari di Malinovsky alla mezz’ora, vantaggio ospite di Toloi al 38?. Parial 71? di2-2 GOL MARTINEZMilan 1-0GOAL! Lautaro to never miss any goal, Follow @IFAST66 pic.twitter.com/xGVqo3wrIu — Follow @IFAST66 (@ifast222) September 25, 2021 GOL MALINOVSKY #Milan 1-1GOAL! Malinowskyi to never miss any goal, Follow ...

Advertising

Inter : ?? | STADIO Volete scendere a bordocampo con noi????? - Inter : ?? | RISCALDAMENTO Manca sempre meno al fischio d'inizio di #InterAtalanta Segui il live del match su @DAZN_IT??… - Inter : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri @Ronaldo! ??? Powered by @Pirelli #Pirelli #ForzaInter - gettasofia : RT @alessan28580338: Se non vi piace questa Inter e solo criticare,tifate Atalanta e non seguitemi più ????? - tomasvideomaker : Dopo l'incredibile partita tra Inter e Atalanta(speravo vincesse l'Inter),cena veloce e poi lavoro,devi spezzare vi… -