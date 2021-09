VIDEO F1, le dichiarazioni di Lando Norris (Di sabato 25 settembre 2021) Lando Norris, che ha conquistato la pole position nel GP di Russia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando quanto ha dovuto sudare e rischiare per ottenere quel risultato. L’intervista post gara del britannico è molto eloquente: la fatica ha pagato, e tutti i rischi presi non sono stati vani. Il giovane fenomeno della McLaren, che ha rinnovato a marzo un contratto pluriennale con il team di Woking, sta dimostrando il suo talento in una scalata che passa per il secondo posto a Monza e la pole odierna in Russia. In condizioni meteo incerte, con asfalto bagnato e un solo tentativo nel finale di qualifica con gomma slick, quella con battistrada liscio usata in condizioni di asfalto normale, asciutto, ha lasciato la sua zampata nel finale della terza e ultima sessione di qualifiche beffando Carlos Sainz all’ultimo tentativo. Il suo ex compagno di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021), che ha conquistato la pole position nel GP di Russia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando quanto ha dovuto sudare e rischiare per ottenere quel risultato. L’intervista post gara del britannico è molto eloquente: la fatica ha pagato, e tutti i rischi presi non sono stati vani. Il giovane fenomeno della McLaren, che ha rinnovato a marzo un contratto pluriennale con il team di Woking, sta dimostrando il suo talento in una scalata che passa per il secondo posto a Monza e la pole odierna in Russia. In condizioni meteo incerte, con asfalto bagnato e un solo tentativo nel finale di qualifica con gomma slick, quella con battistrada liscio usata in condizioni di asfalto normale, asciutto, ha lasciato la sua zampata nel finale della terza e ultima sessione di qualifiche beffando Carlos Sainz all’ultimo tentativo. Il suo ex compagno di ...

