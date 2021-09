VIDEO F1 | GP Russia 2021 | gli highlights delle qualifiche di Sochi | con la clamorosa pole di Lando Norris!

(Di sabato 25 settembre 2021)Norris ha fatto sua laposition del Gran Premio di, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Unoe, per la prima volta, domani scatterà davanti a tutti in carriera in griglia di partenza. Sul tracciato disi è potuta disputare la sessione, dopo la cancellazione della FP3 per la pioggia torrenziale di questa mattina.Norris (McLaren) ha stampato 1:41.993 sotto la bandiera a scacchi, con 517 millesimi su Carlos Sainz (Ferrari). Terza posizione per il britannico George Russell (Williams) a 990 millesimi, mentre è solamente quarto Lewis Hamilton (Mercedes) che si rende autore anche di un incidente ai box e un testa-coda nell’ultimo giro. Solamente settimo Valtteri Bottas (Mercedes) a 2.717. Scatterà dalla diciassettesima casella della griglia ...

Advertising

OA_Sport : VIDEO #F1, #RussianGP 2021: gli highlights delle qualifiche di Sochi, con la clamorosa pole di Lando #Norris! - ArmandaGelsomin : RT @SkyTG24: F1 2021, Gp di Russia: Lando Norris conquista la pole. Carlos Sainz secondo - sportli26181512 : Williams, Russell dopo le qualifiche a Sochi: 'Niente da perdere, punto al podio'. VIDEO: Uno strepitoso George Rus… - SkySportF1 : F1, l'errore decisivo di Hamilton in qualifica: entra in pit-lane, tocca il muro. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - anna_annie12 : F1 2021, Gp di Russia: Lando Norris conquista la pole. Carlos Sainz secondo. HIGHLIGHTS | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Russia

Il Sussidiario.net

Dopo le piogge torrenziali del mattino si sono regolarmente disputate le qualifiche sul circuito di Sochi. Pole per Lando Norris davanti a Carlos Sainz. Seconda fila per Russell e Hamilton. Verstappen ...All'Autodromo di Sochi, in, è Lando Norris a conquistare la pole poisition. La McLaren del pilota inglese ha totalizzato un giro da 1:41:993, staccando di cinque decimi la Ferrari di Carlos Sainz e quasi di un secondo la ...Lando Norris ha fatto sua la pole position del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e, per la prima volta, domani scatterà davanti a tutti in carriera in g ...Sabato interlocutorio a Sochi per Charles Leclerc, che ha comunque deciso di scendere in pista nella prima parte delle qualifiche per effettuare alcuni giri sul bagnato con la sua SF21. Il monegasco d ...