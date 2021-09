"Vicino al cimitero ...". Cosa ha fatto Giacomo prima di morire

Advertising

infoitinterno : Giacomo Sartori, il giorno prima di sparire è stato vicino a un cimitero: una pista inquietante - ilGiunco : Bosco a fuoco vicino al cimitero: In volo anche l’elicottero dei Vigili #Argentario #incendio - PORTO SANTO STEFANO… - Libero_official : Il giorno prima di sparire, Giacomo #Sartori era in un cimitero. Forse stava cercando il pc che gli avevano rubato:… - Primonumero : Il mistero di Monteverde: strani incendi vicino il cimitero di auto nel bosco - AndreaSALIERI6 : In una valle austriaca, vicino al confine vi è un abitato di poche case, una chiesa e il cimitero. Qui, da 40 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicino cimitero

IlGiunco.net

Sabato mattina Giacomo Sartori era ancora vivo, come testimoniano alcune telecamere di videosorveglianza che l'hanno ripreso a Motta Visconti, nei pressi del. Probabilmente, come riporta Il ...Le fiamme si sono sviluppate in un boscoal. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco oltre all'elicottero dei Vigili di Arezzo, squadre antincendio boschivo e ...Un ascensore «negato» da un vicino di casa a un anziano disabile bolognese che, senza, non può uscire di casa se non con un'ambulanza. «Queste cose in Italia, nel ...L'ultimo avvistamento di Giacomo Sartori risale al sabato mattina davanti al cimitero di Motta Visconti: probabile stesse seguendo una pista per trovare lo zaino rubato ...