Viale Bummacaro al buio da tre mesi, continui furti e danneggiamenti alle auto

CataniaToday

è al buio da circa tre mesi. Da quando, per la precisione, c'è stato un furto di rame che ha provocato questa interruzione di illuminazione pubblica. Un disservizio che sta generando ...Nei giorni scorsi le telecamere accese dal Comune hanno consentito di identificare e sanzionare diversi trasgressori che abitualmente smaltivano rifiuti illecitamente tra, via Saturno,...I sacchetti ammassati fuori dai contenitori in strada sono stati dati alle fiamme durante la notte appena trascorsa in diverse zone di Catania, da Librino a Ognina. Un'emergenza che il capoluogo condi ...I roghi si sono concentrati in alcune postazioni collocate nei pressi dei viali Bummacaro e Moncada. Non si esclude l'intervento delle forze dell'ordine dopo la formulazione di una denuncia da parte d ...