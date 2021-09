Veronica Yoko dopo la meningite | Ho visto il mio corpo rovinarsi | poi sono tornata alla vita

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - CIAfra73 : Live 25 settembre 2021 · #Verissimo 2021, terzo appuntamento. Con #SilviaToffanin su Canale5. Ospiti #DilettaLeotta… - CorriereCitta : Veronica Yoko Plebani: chi è, età, carriera, fidanzato, malattia, libro, vaccino, genitori, paralimpiadi, Instagram… - zazoomblog : Veronica Yoko Plebani il dramma della malattia: dopo la meningite… - #Veronica #Plebani #dramma #della… - Roby2817 : RT @IlContiAndrea: A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi 202… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Yoko

'Avevo la febbre alta, perdita di forza e confusione, ho capito subito che c'era qualcosa che non andava'. Così racconta la campionessa paralimpicaPlebani a 'Verissimo' la meningite che l'ha colpita quando aveva 15 anni. 'I primi mesi sono stata in rianimazione - ha detto- non hanno capito subito cosa avessi, i sintomi ...Plebani , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ricorda il periodo in ospedale dopo essere stata colpita da una meningite batterica fulminante. 'Quattro mesi in terapia intensiva. A ..."Avevo la febbre alta, perdita di forza e confusione, ho capito subito che c'era qualcosa che non andava". Così racconta la campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebani a "Verissimo" la meningite che ...Veronica Yoko Plebani a Verissimo, dopo aver vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, ha raccontato com'è cambiata la sua vita ...