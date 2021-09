Verissimo riporta in tv Kerem Bursin, Carolina Marconi e Sonia Bruganelli: gli ospiti del 25 e 26 settembre (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il successo dello scorso fine settimana, Verissimo torna in onda con il suo doppio appuntamento al sabato e alla domenica, il 25 e 26 settembre, con una serie di ospiti che, sicuramente, avranno modo di allietare il primo pomeriggio autunnale degli italiani. Verissimo riporterà in tv, tra gli altri, anche Kerem Bursin e Carolina Marconi. Il primo è l’amato protagonista della serie turca Love is in the Air mentre la seconda è l’ex gieffina che in queste settimane sta lottando contro il cancro raccontando il suo calvario sui social. In particolare, nella puntata di oggi, sabato 25 settembre, di Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio il protagonista della serie tv turca Love is in the air ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il successo dello scorso fine settimana,torna in onda con il suo doppio appuntamento al sabato e alla domenica, il 25 e 26, con una serie diche, sicuramente, avranno modo di allietare il primo pomeriggio autunnale degli italiani.riporterà in tv, tra gli altri, anche. Il primo è l’amato protagonista della serie turca Love is in the Air mentre la seconda è l’ex gieffina che in queste settimane sta lottando contro il cancro raccontando il suo calvario sui social. In particolare, nella puntata di oggi, sabato 25, di, Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio il protagonista della serie tv turca Love is in the air ...

